  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
1

Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джейлен Брансон проводят совместные тренировки

Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джейлен Брансон вместе готовятся к сезону.

Вместе со звездами «Далласа» и «Нью-Йорка» занимаются и другие игроки НБА, включая Джерами Гранта («Портленд») и Кайла Андерсона («Голден Стэйт»).

Фото: More Than A Run

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoДаллас
logoНью-Йорк
logoНБА
Баскетбол - фото
logoКайри Ирвинг
logoКлэй Томпсон
logoКайл Андерсон
logoДжерами Грант
logoДжейлен Брансон
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дирк Новицки о Клэе Томпсоне в его майке с 41-м номером: «Это так мило»
1сегодня, 11:21Фото
Марк Кьюбан об уходе Джейлена Брансона в «Никс»: «Надеялись на преимущество своей площадки»
830 августа, 17:48
Марк Кьюбан о Клэе Томпсоне: «Нужно будет просто стоять в углу и бросать с получения после передач Луки и Кайри. Мы упростим ему жизнь»
1830 августа, 15:35
Игроки «Мэверикс» провели мини-лагерь в Лос-Анджелесе. Участвовали 15 баскетболистов, включая Клэя и Кайри
228 августа, 08:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кендрик Перкинс о желании Тейтума стать MVP: «Эгоистично, но я говорю это без негатива»
28 минут назад
Дрэймонд Грин: «Удачи Полу Джорджу в Филадельфии. Ему лучше играть хорошо, иначе болельщики его раздавят»
52 минуты назад
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Тасмания» разгромила «Кимсу», «Аль-Рияди» против «Уникахи»
1сегодня, 11:31
Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с «Црвеной Звездой», УНИКС против «Зенита»
сегодня, 11:28
Димитрис Итудис о 4-очковых бросках: «Это интересное нововведение. Почему нет?»
1сегодня, 10:15
Джон Хенсон объявил о завершении игровой карьеры
4сегодня, 09:49
Александр Медведев о весе Омари Спеллмена: «Даже хотели дать ему прозвище «пухляш»
2сегодня, 07:57
Джейсон Тейтум устроил рэп-баттл с Джимми Фэллоном. Они спели о своих детских книгах
сегодня, 06:13Видео
Кэрон Батлер: «Мы видим и запоминаем критические высказывания в адрес «Хит»
5сегодня, 05:47
Кендрик Перкинс составил Топ-5 иностранных игроков НБА. На 1-м месте Никола Йокич
17сегодня, 05:36
Ко всем новостям
Последние новости
Дирк Новицки дал совет Дончичу после поражения в финале: «Иногда полезно немного разочароваться, чтобы мотивировать себя»
19 минут назад
Дирк Новицки о Клэе Томпсоне в его майке с 41-м номером: «Это так мило»
1сегодня, 11:21Фото
Спортивный директор «Локо» Мелешенко: «Всегда интересно играть с командой Евролиги»
сегодня, 11:10
Хайме Хакес: «В межсезонье сделал акцент на дальних бросках»
1сегодня, 10:58
«Майами» отчислил Малика Уильямса и Брайсона Уоррена
сегодня, 10:49
Кармело Энтони: «В сегодняшних «Никс» набирал бы по 28 очков за игру»
2сегодня, 10:34
Шакил О′Нил о Кейтлин Кларк и Энджел Риз: «Хочу, чтобы кто-то из них зарабатывал 10, 15, 20 миллионов долларов в год»
7сегодня, 09:33
Кевин Дюрэнт недоволен рейтингом 94 в новой NBA 2K25
1сегодня, 09:10Видео
Кириленко, Моня, Хряпа и Саврасенко приняли участие в Матче дружбы Суперкубка «КЭС-БАСКЕТ»
сегодня, 08:49Видео
Данк Алекса Пойтресса – лучший момент второго дня Суперкубка Лиги ВТБ
сегодня, 08:42Видео