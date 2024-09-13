Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джейлен Брансон проводят совместные тренировки

Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джейлен Брансон вместе готовятся к сезону.

Вместе со звездами «Далласа » и «Нью-Йорка » занимаются и другие игроки НБА , включая Джерами Гранта («Портленд») и Кайла Андерсона («Голден Стэйт»).

Фото : More Than A Run