Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джейлен Брансон проводят совместные тренировки
Клэй Томпсон, Кайри Ирвинг и Джейлен Брансон вместе готовятся к сезону.
Вместе со звездами «Далласа» и «Нью-Йорка» занимаются и другие игроки НБА, включая Джерами Гранта («Портленд») и Кайла Андерсона («Голден Стэйт»).
Фото: More Than A Run
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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