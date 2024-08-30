Марк Кьюбан о Клэе Томпсоне: «Нужно будет просто стоять в углу и бросать с получения после передач Луки и Кайри. Мы упростим ему жизнь»
Марк Кьюбан рассказал об обмене Клэя Томпсона
«Нам нужно было сохранить защитную ориентированность состава, но необходим был кто-то, кто будет реализовывать открытые «трешки». Лука (Дончич) и Кайри (Ирвинг) всегда смогут предоставить тебе возможность для открытого броска.
Решением стал Клэй Томпсон. Кто-то, кто забросит 40% из-за дуги. В «Голден Стэйт» ему все время приходилось быть в движении. У них атака, построенная на движении мяча, в которой ему все время нужно было выбегать из-под заслонов. Мы играем по-другому. Конечно, мы будем разыгрывать владения под него, но в основном ему нужно будет просто стоять в углу или под 45 градусов и бросать с получения после передач Луки и Кайри. Мы упростим ему жизнь.
Так мы сможем защищаться, бросать и иметь глубокий состав», – заключил Кьюбан.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Roommates Show
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