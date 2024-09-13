Дирк Новицки о Клэе Томпсоне в его майке с 41-м номером: «Это так мило»

Дирк Новицки тепло отозвался о Клэе Томпсоне.

Новобранец «Мэверикс» предстал на одной из тренировок в межсезонье в майке немца с 41-м номером.

«Это так мило. Мы знакомы, немного общались во время моего последнего Матча всех звезд в 2019 году и во время моего последнего сезона, когда мы играли с «Голден Стэйт» здесь. Он очень приятный, спокойный парень, любит пообщаться. Как мне кажется, у нас хорошие отношения и взаимное уважение друг к другу.

Я видел эту фотографию летом. Очень круто. Я польщен тем, что один из Сплэш Бразерс сейчас с «Мэверикс», – признался прославленный игрок «Далласа ».

Фото : jlawbball/IG