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Дирк Новицки о Клэе Томпсоне в его майке с 41-м номером: «Это так мило»

Дирк Новицки тепло отозвался о Клэе Томпсоне.

Новобранец «Мэверикс» предстал на одной из тренировок в межсезонье в майке немца с 41-м номером.

«Это так мило. Мы знакомы, немного общались во время моего последнего Матча всех звезд в 2019 году и во время моего последнего сезона, когда мы играли с «Голден Стэйт» здесь. Он очень приятный, спокойный парень, любит пообщаться. Как мне кажется, у нас хорошие отношения и взаимное уважение друг к другу.

Я видел эту фотографию летом. Очень круто. Я польщен тем, что один из Сплэш Бразерс сейчас с «Мэверикс», – признался прославленный игрок «Далласа».

Фото: jlawbball/IG

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DLLS Mavs Podcast
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Баскетбол - фото
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