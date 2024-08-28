Игроки «Мэверикс» провели мини-лагерь в Лос-Анджелесе. Участвовали 15 баскетболистов, включая Клэя и Кайри
Игроки «Мэверикс» недавно провели мини-лагерь в Лос-Анджелесе
В мероприятии участвовали 15 баскетболистов, включая звездного новобранца Клэя Томпсона и Кайри Ирвинга, который восстанавливается после операции на сломанной руке.
По словам инсайдера Марка Стейна, встреча игроков «Далласа» оказалась успешной.
«Все, что я слышал об этом мини-лагере: на площадке все было здорово, но, возможно, за ее пределами было еще лучше.
Не припомню, чтобы в прошлом команды «Мэверикс» собирали по 15 парней в Лос-Анджелесе в августе», – сказал журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: DLLS Mavs Podcast
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