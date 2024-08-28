Игроки «Мэверикс» провели мини-лагерь в Лос-Анджелесе. Участвовали 15 баскетболистов, включая Клэя и Кайри

Игроки «Мэверикс» недавно провели мини-лагерь в Лос-Анджелесе

В мероприятии участвовали 15 баскетболистов, включая звездного новобранца Клэя Томпсона и Кайри Ирвинга , который восстанавливается после операции на сломанной руке.

По словам инсайдера Марка Стейна, встреча игроков «Далласа » оказалась успешной.

«Все, что я слышал об этом мини-лагере: на площадке все было здорово, но, возможно, за ее пределами было еще лучше.

Не припомню, чтобы в прошлом команды «Мэверикс» собирали по 15 парней в Лос-Анджелесе в августе», – сказал журналист.