Димитрис Итудис о 4-очковых бросках: «Это интересное нововведение. Почему нет?»

Димитрис Итудис поделился мнением о 4-очковых бросках в баскетболе.

«Это интересное нововведение. Почему нет? Я за новые идеи, новые форматы соревнований.

Я лично это еще не видел, хочу посмотреть, но это интересно. Конечно, это поменяет тактику баскетбола сильно, но я не против экспериментов», – заявил бывший главный тренер ЦСКА и «Фенербахче».

В августе в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации был реализован первый в истории баскетбола 4-очковый бросок.