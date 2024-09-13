Димитрис Итудис о 4-очковых бросках: «Это интересное нововведение. Почему нет?»
Димитрис Итудис поделился мнением о 4-очковых бросках в баскетболе.
«Это интересное нововведение. Почему нет? Я за новые идеи, новые форматы соревнований.
Я лично это еще не видел, хочу посмотреть, но это интересно. Конечно, это поменяет тактику баскетбола сильно, но я не против экспериментов», – заявил бывший главный тренер ЦСКА и «Фенербахче».
В августе в матче Филиппинской баскетбольной ассоциации был реализован первый в истории баскетбола 4-очковый бросок.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ТАСС
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