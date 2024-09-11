Димитрис Итудис прибыл в Москву на Суперкубок Лиги ВТБ в качестве гостя

Димитрис Итудис прибыл в Москву.

Бывший главный тренер ЦСКА и «Фенербахче» стал гостем Суперкубка Единой лиги ВТБ, который пройдет с 11 по 14 сентября.

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