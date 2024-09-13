Кэрон Батлер: «Мы видим и запоминаем нелицеприятные высказывания в адрес «Хит»

Кэрон Батлер высказался по поводу критики в адрес «Майами».

Лидер команды Джимми Батлер ранее не смог договориться с «Хит» о продлении контракта. Ходят слухи, что защитник собирается покинуть клуб следующим летом.

«Джимми готов играть в баскетбол. На данный момент для него самое главное – это победы. Не секрет, что ему нравится в Майами.

Есть довольно много людей, которые нелицеприятно высказываются о нашей команде. Мы видим и запоминаем все эти высказывания», – заявил ассистент главного тренера «Майами ».