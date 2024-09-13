Кэрон Батлер: «Мы видим и запоминаем нелицеприятные высказывания в адрес «Хит»
Кэрон Батлер высказался по поводу критики в адрес «Майами».
Лидер команды Джимми Батлер ранее не смог договориться с «Хит» о продлении контракта. Ходят слухи, что защитник собирается покинуть клуб следующим летом.
«Джимми готов играть в баскетбол. На данный момент для него самое главное – это победы. Не секрет, что ему нравится в Майами.
Есть довольно много людей, которые нелицеприятно высказываются о нашей команде. Мы видим и запоминаем все эти высказывания», – заявил ассистент главного тренера «Майами».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heat Nation
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