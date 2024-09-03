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За три позиции в стартовой пятерке «Майами» будет вестись борьба во время предсезонки

«Хит» пока не определились с основным составом

По информации Five Reasons Sports, сразу три позиции в стартовой пятерке на данный момент остаются свободными.

Гарантированные места есть лишь у защитника Джимми Батлера и центрового Бэма Адебайо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Five Reasons Sports
logoМайами
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
logoДжимми Батлер
logoБэм Адебайо
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