За три позиции в стартовой пятерке «Майами» будет вестись борьба во время предсезонки
«Хит» пока не определились с основным составом
По информации Five Reasons Sports, сразу три позиции в стартовой пятерке на данный момент остаются свободными.
Гарантированные места есть лишь у защитника Джимми Батлера и центрового Бэма Адебайо.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Five Reasons Sports
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