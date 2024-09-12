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Журналист Nets Daily: «Интерес Джимми Батлера к «Бруклину» очень и очень реален»

Джимми Батлер всерьез заинтересован в переходе в «Бруклин».

Об этом сообщает журналист Роберт Виндрем.

«Интерес Джимми Батлера к «Бруклину» очень и очень реален. Отчасти это связано с Нью-Йорком, отчасти с тем, что Берни Ли, агент Бена Симмонса, очень доволен тем, как «Нетс» обошлись с его клиентом», — сказал Уиндрем в подкасте The Brooklyn.

Ранее сообщалось, что Батлер готов рассмотреть возможность заключения соглашения с нью-йоркским клубом.

Джимми не смог договориться с «Хит» о продлении контракта. За сезон-24/25 он заработает 48,8 миллиона долларов, а летом 2025 года может выйти на рынок благодаря опции игрока.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Nets Daily
logoДжимми Батлер
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