0

Чарльз Ли: «Тиджан Салон понял, как может влиять на игру не только набором очков»

Тиджан Салон показывает прогресс после выступления в G-лиге.

20-летний форвард «Шарлотт» Тиджан Салон провел месяц в лиге развития на второй сезон в НБА. Бигмен вернулся в основную команду и в 3-м матче набрал 21 очко за 22 минуты (5 из 6 трехочковых).

Салон помог «Хорнетс» победить «Рэпторс» (111:86).

«Увидел игрока, которому помогло выступление за фарм-команду. Тренеры подтянули его в нужных областях, а партнеры помогли в наработке. Теперь он вернулся в основу.

Он начал понимать, как может влиять на игру различными способами, не только набирая очки. И это приносит результат и помогает ему как раз быть результативным.

Мы чувствуем его влияние на защиту через атлетизм и габариты. Он повышает уровень жесткости. Было здорово иметь возможность поставить его против Брэндона Ингрэма.

В атаке он помогает двигать мяч, ставит заслоны. Все гораздо лучше. Разумеется, броски с получения. Думаю, он наладит игру в этом плане.

Нельзя не отметить и его работу и влияние персонала клуба», – поделился главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Шарлотт»
logoШарлотт
logoТоронто
logoНБА
Чарльз Ли
logoТиджан Салон
logoБрэндон Ингрэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 40+9+8 Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Атланту», 36 очков Остина Ривза не спасли «Лейкерс» в матче с «Бостоном» и другие результаты
6 декабря, 06:45
Ламело Болл не доиграл матч против «Торонто», поскользнувшись и повредив голеностоп
6 декабря, 05:24
Леброн Джеймс уселся на скамейку в концовке, думая, что «Лейкерс» возьмут тайм-аут, Остин Ривз набрал два очка против троих
5 декабря, 08:28Видео
Главные новости
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
11 минут назад
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА
22 минуты назадВидео
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
31 минуту назадВидео
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
41 минуту назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
53 минуты назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
сегодня, 04:20
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
сегодня, 04:15
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
сегодня, 04:03
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Шэмс Чарания: «В раздевалке «Милуоки» ощущают нарастающее напряжение из-за ситуации с Яннисом»
вчера, 21:24
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео