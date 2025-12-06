Чарльз Ли: «Тиджан Салон понял, как может влиять на игру не только набором очков»
20-летний форвард «Шарлотт» Тиджан Салон провел месяц в лиге развития на второй сезон в НБА. Бигмен вернулся в основную команду и в 3-м матче набрал 21 очко за 22 минуты (5 из 6 трехочковых).
Салон помог «Хорнетс» победить «Рэпторс» (111:86).
«Увидел игрока, которому помогло выступление за фарм-команду. Тренеры подтянули его в нужных областях, а партнеры помогли в наработке. Теперь он вернулся в основу.
Он начал понимать, как может влиять на игру различными способами, не только набирая очки. И это приносит результат и помогает ему как раз быть результативным.
Мы чувствуем его влияние на защиту через атлетизм и габариты. Он повышает уровень жесткости. Было здорово иметь возможность поставить его против Брэндона Ингрэма.
В атаке он помогает двигать мяч, ставит заслоны. Все гораздо лучше. Разумеется, броски с получения. Думаю, он наладит игру в этом плане.
Нельзя не отметить и его работу и влияние персонала клуба», – поделился главный тренер «Шарлотт» Чарльз Ли.