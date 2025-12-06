Анте Жижич признан самым ценным игроком 9-х матчей Еврокубка.

Центровой «Бешикташа » Анте Жижич стал MVP 9-го тура Еврокубка. Баскетболист помог своей команде уверенно победить «Панионис» (101:83).

Жижич обновил рекорд карьеры по результативности (18 очков) и впервые получил награду MVP тура. На его счету также 13 подборов и 2 перехвата. Жижич реализовал 6 из 8 двухочковых и 6 из 9 штрафных бросков.