0

Амен Томпсон: «Представить себе не мог, что буду играть с Дюрэнтом. Невероятно, что он до сих пор вытворяет»

Амен Томпсон прокомментировал новое достижение Кевина Дюрэнта.

Звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт взял планку в 31000 очков в НБА. Его одноклубник защитник Амен Томпсон поделился впечатлениями.

«Представить себе не мог, что буду играть с ним. Один из лучших игроков в истории. Невероятно, что он до сих пор вытворяет на высочайшем уровне.

Настоящее безумие – наблюдать за этим с первых рядов, когда сидишь на скамейке. И все вокруг тоже качают головами», – признался Томпсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
