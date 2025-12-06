Амен Томпсон: «Представить себе не мог, что буду играть с Дюрэнтом. Невероятно, что он до сих пор вытворяет»

Амен Томпсон прокомментировал новое достижение Кевина Дюрэнта.

Звездный форвард «Хьюстона » Кевин Дюрэнт взял планку в 31000 очков в НБА . Его одноклубник защитник Амен Томпсон поделился впечатлениями.

«Представить себе не мог, что буду играть с ним. Один из лучших игроков в истории. Невероятно, что он до сих пор вытворяет на высочайшем уровне.

Настоящее безумие – наблюдать за этим с первых рядов, когда сидишь на скамейке. И все вокруг тоже качают головами», – признался Томпсон.