Майк Браун: «Таунс читает игру и помогает нам в защите «краски», Макбрайд заслужил звание лучшего в обороне своей работой против заслонов»

Майк Браун высоко оценил защитную игру «Нью-Йорка».

«Никс» разгромили «Юту» – 146:112. Главный тренер Майк Браун отметил усилия команды в защите.

«Особенно в начале мы очень хорошо разменивались. Защищали «краску» и мешали их броскам.

Все 5 человек должны играть в обороне. Мы правильно передавали игроков партнерам, накрывали попытки, боролись за подборы под кольцом.

Карл-Энтони Таунс отлично двигается, использует свои габариты, понимает и читает игру, что помогает нам с защитой «краски».

Майлз Макбрайд фантастически справлялся с их заслонами при пик-н-роллах. Заслужил звание лучшего обороняющегося этого матча.

Мы дали время (22 минуты) О Джи Ануноби, ему надо набирать форму, он неплохо смотрелся на площадке. Но все были хороши: Тайлер Колек, Мохамед Диавара, Гершон Ябуселе . Они правильно действовали на обеих сторонах площадки и сделали мои решения по ротации предельно сложными», – поделился Браун.