Джейсон Кидд о крупном поражении от «Тандер»: «Передерживали мяч до передачи в «краску» и не реализовывали скидки на дугу»
Джейсон Кидд прокомментировал провал в игре с «Оклахомой».
Центровой Энтони Дэвис закончил матч против «Тандер» с 2 очками. «Даллас» крупно уступил в гостях (111:132).
«Возможности Дэвиса для набора очков были ограничены, в такой ситуации его партнеры должны были взять эту функцию на себя, но этого не произошло.
Мы передерживали мяч до передачи в «краску». Надо быстрее принимать решения, пока защита не стянулась к открытому в посте игроку.
Дэвис неплохо скидывал мяч на броски. Но мы их не реализовывали. Что-то около 40% или даже чуть меньше к заключительной четверти», – рассудил главный тренер Джейсон Кидд.
В одном из эпизодов Дэвис мог повредить колено.
«Думаю, что он столкнулся колено в колено. Все было нормально, он сразу вернулся на площадку», – поделился Кидд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube BASKETMAN
