Джейсон Кидд о крупном поражении от «Тандер»: «Передерживали мяч до передачи в «краску» и не реализовывали скидки на дугу»

Джейсон Кидд прокомментировал провал в игре с «Оклахомой».

Центровой Энтони Дэвис закончил матч против «Тандер» с 2 очками. «Даллас » крупно уступил в гостях (111:132).

«Возможности Дэвиса для набора очков были ограничены, в такой ситуации его партнеры должны были взять эту функцию на себя, но этого не произошло.

Мы передерживали мяч до передачи в «краску». Надо быстрее принимать решения, пока защита не стянулась к открытому в посте игроку.

Дэвис неплохо скидывал мяч на броски. Но мы их не реализовывали. Что-то около 40% или даже чуть меньше к заключительной четверти», – рассудил главный тренер Джейсон Кидд .

В одном из эпизодов Дэвис мог повредить колено.

«Думаю, что он столкнулся колено в колено. Все было нормально, он сразу вернулся на площадку», – поделился Кидд.