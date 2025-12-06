  • Спортс
  • Марк Дэйгнолт: «В каждом случайном матче в середине декабря в среду Крис Пол всегда был полностью готов играть»
6

Марк Дэйгнолт поделился впечатлениями от работы с Крисом Полом.

Крис Пол провел один сезон (2019/20) в «Оклахоме», когда нынешний главный тренер Марк Дэйгнолт еще был ассистентом в тренерском штабе. Специалист поделился своими воспоминаниями от сотрудничества с игроком.

«Когда он объявил о скором окончании карьеры, меня спросили о нем. И мне пришла на ум часть его наследия. В каждом случайном матче в середине декабря в среду на выезде, в одной из этих совершенно незаметных встреч, Крис Пол всегда был полностью готов играть.

Его концентрация, профессионализм, уровень подготовки влияют на окружающих. На команду, на других игроков.

Шэй Гилджес-Александер и Лу Дорт уже были здесь. Трудно определить уровень влияния, которое он оказал на их рост. Но не заметить его подход было невозможно.

Один из величайших разыгрывающих в истории баскетбола, среди лучших игроков своего поколения», – поделился Дэйгнолт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Josue Pavón
