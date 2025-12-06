0

Василий Карасев: «Сегодня каждый, кто выходил на площадку, показал максимум в защите»

Василий Карасев высоко оценил собранность МБА-МАИ.

В первом матче после перерыва МБА-МАИ одержала самую крупную победу своего сезона – 93:61 против «Енисея» в гостях.

«Сегодня каждый, кто выходил на площадку, показал максимум в защите. После качественной обороны у нас появилось много быстрых проходов и свободных атак, которые мы сумели реализовать и создать такую разницу в счете.
Что касается особого настроя на «Енисей»: первая встреча между командами в сезоне была очень тяжелой, и мы выиграли ее последним броском. Сейчас был довольно длинный перерыв, и первая игра сразу на выезде. В Красноярске всегда сложно играть из-за смены часовых поясов, но я рад, что ребята смогли собраться и показать хороший баскетбол», – поделился главный тренер москвичей Василий Карасев.

«В Красноярске всегда непросто играть, складываются все факторы – дорога, разница во времени, мощная поддержка трибун, поэтому мы настраивались на крайне тяжелый матч. Хорошо, что выполнили то, о чем просил тренерский штаб, продемонстрировали командный баскетбол, везем домой уверенную победу. Во второй половине действовали гораздо лучше, в перерыве разобрали свои ошибки, начали пользоваться помарками соперника, убегать в быстрые отрывы. Затруднили атаки «Енисея», в то же время отлично реализуя свои шансы, за счет этого смогли создать разницу и удержать ее до финальной сирены», – рассказал центровой Сергей Балашов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети МБА-МАИ
