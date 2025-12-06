«Вы не слышали, что они кричали». Защитник «Барселоны» Кевин Пантер показал средний палец фанатам «Црвены Звезды»
Разыгрывающий «Барселоны» Кевин Пантер оказался в центре скандала после победы над «Црвеной Звездой» в Белграде. Уходя с площадки защитник продемонстрировал фанатам средний палец.
Пантер ранее в карьере провел 3 сезона в «Партизане».
«Люди постоянно выкрикивали мое имя и совершенно безумные вещи. Все увидели мой средний палец, но не слышали их воплей. Вы знаете, о чем они. Все знают, нет смысла повторять на камеру», – прокомментировал инцидент сам баскетболист.
«Барселона» победила со счетом 89:79.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости