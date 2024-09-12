Андрей Кириленко: «Не прилагал руку к тому, чтобы предстоящие выборы главы РФБ были безальтернативными»

Андрей Кириленко – единственный кандидат на пост президента РФБ.

«Как я могу комментировать, что кроме меня никто не выдвигается? Я точно не прилагал руку к тому, чтобы не было никакой альтернативы на выборах. Выдвигают же регионы. Если бы кто-то договорился с ними – было бы иначе. В прошлый раз никто же не мешал Эдику Сандлеру выдвинуться», – сказал президент РФБ.

Выборная конференция РФБ пройдет 20 сентября. На пост претендует один человек – действующий президент РФБ Андрей Кириленко. Его кандидатуру выдвинули федерации Москвы и Удмуртии.