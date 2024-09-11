На пост президента РФБ претендует только один человек – Андрей Кириленко. Последний срок заявок был 10 сентября
В российском баскетболе предстоят выборы президента РФБ.
За десять дней до процедуры на пост претендует всего один человек – действующий президент РФБ Андрей Кириленко. Его кандидатуру выдвинули федерации Москвы и Удмуртии.
Последний срок заявок был 10 сентября.
На прошлых выборах Кириленко оппонировал Эдуард Сандлер, который сейчас возглавляет «Динамо» из Владивостока.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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