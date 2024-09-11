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  • На пост президента РФБ претендует только один человек – Андрей Кириленко. Последний срок заявок был 10 сентября
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На пост президента РФБ претендует только один человек – Андрей Кириленко. Последний срок заявок был 10 сентября

В российском баскетболе предстоят выборы президента РФБ.

За десять дней до процедуры на пост претендует всего один человек – действующий президент РФБ Андрей Кириленко. Его кандидатуру выдвинули федерации Москвы и Удмуртии.

Последний срок заявок был 10 сентября. 

На прошлых выборах Кириленко оппонировал Эдуард Сандлер, который сейчас возглавляет «Динамо» из Владивостока.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
logoРФБ
logoАндрей Кириленко
Эдуард Сандлер
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