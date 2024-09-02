Егор Демин назвал Сергея Белова и Андрея Кириленко в Топ-5 российских игроков всех времен

Егор Демин назвал лучших российских баскетболистов всех времен

В Топ-5 разыгрывающего университета Бригама Янга вошли Сергей Белов , Андрей Кириленко , Никита Моргунов , Алексей Швед и Владимир Демин (отец Егора, в прошлом профессиональный баскетболист – Sports.ru).

В пятерку лучших игроков НБА по версии российского баскетболиста вошли Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стефен Карри.