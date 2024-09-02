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Егор Демин назвал Сергея Белова и Андрея Кириленко в Топ-5 российских игроков всех времен

Егор Демин назвал лучших российских баскетболистов всех времен

В Топ-5 разыгрывающего университета Бригама Янга вошли Сергей Белов, Андрей Кириленко, Никита Моргунов, Алексей Швед и Владимир Демин (отец Егора, в прошлом профессиональный баскетболист – Sports.ru).

В пятерку лучших игроков НБА по версии российского баскетболиста вошли Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт и Стефен Карри.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Два кольца»
logoМайкл Джордан
logoАлексей Швед
logoНикита Моргунов
logoСергей Белов
logoЛеброн Джеймс
logoКобе Брайант
logoНБА
logoАндрей Кириленко
logoNCAA
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
университет Бригама Янга
Егор Демин
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