Андрей Кириленко поучаствовал в открытии Центра уличного баскетбола в Самаре

В Самаре открылся комплекс площадок для уличного баскетбола

В церемонии открытия поучаствовали президент РФБ Андрей Кириленко, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава городского округа Самара Елена Лапушкина и врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Со стороны спонсора программы банка ПСБ присутствовал председатель Петр Фрадков.

На площади 3000 кв.м размещены одна баскетбольная площадка на два кольца и пять игровых зон для баскетбола 3х3, трибуны для зрителей и зона для физических упражнений.

Заслуженный тренер России Владимир Агабабьян, тренер мужской команды 3х3, взявшей серебро на Олимпиаде в Токио, провел мастер-класс для детей. После чего прошел турнир 3х3 для подростков до 12 лет.

«Открытие Центра уличного баскетбола в Самаре — знаменательное событие. Это уже двадцатый центр, реализованный нами совместно с ПСБ в рамках проекта «ПСБ – Детям»! В течение нескольких лет современные объекты международного класса были открыты в самых разных уголках России — Калининграде, Хабаровске, Архангельске, Волгограде, Анапе, Тюмени, Ижевске, Кемерово, Ставрополе и других городах», – заявил Кириленко.