Патрик Беверли о 4-очковой линии: «В НБА умные парни. Мазафакеры не могут попасть трешку, точно не смогут 4-очковый»
Патрик Беверли порассуждал о возможности введения 4-очковой линии в НБА.
«НБА постоянно пытается ввести что-то новое. Не удивлюсь, если они попробуют ввести это на год или два. Или попробовать в G-лиге.
Но 4+1, пятиочковые владения? Проценты с игры сильно упадут. Много набираешь, но проценты исторически худшие.
Думаю, что этим будут заниматься только определенные игроки. В НБА умные парни, мазафакеры не могут попасть трешку и точно не смогут 4-очковый», – заключил Беверли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
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