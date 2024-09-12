Патрик Беверли о 4-очковой линии: «В НБА умные парни. Мазафакеры не могут попасть трешку, точно не смогут 4-очковый»

Патрик Беверли порассуждал о возможности введения 4-очковой линии в НБА.

«НБА постоянно пытается ввести что-то новое. Не удивлюсь, если они попробуют ввести это на год или два. Или попробовать в G-лиге.

Но 4+1, пятиочковые владения? Проценты с игры сильно упадут. Много набираешь, но проценты исторически худшие.

Думаю, что этим будут заниматься только определенные игроки. В НБА умные парни, мазафакеры не могут попасть трешку и точно не смогут 4-очковый», – заключил Беверли .