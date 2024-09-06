Патрик Беверли о Викторе Вембаньяме: «Он будет лучшим игроком НБА в следующем сезоне»

Патрик Беверли выделил Виктора Вембаньяму в отдельную категорию

«Вембаньяма не центровой. У него есть все. Его нельзя даже сравнивать с другими игроками. Он будет лучшим игроком НБА в следующем году.

224 сантиметра роста не делают тебя автоматически центровым. Это парни, которые ставят заслоны и идут к кольцу. Они не бросают трехочковые после обманных движений. Кроме Эмбиида. Это не его позиция. У него нет позиции», – заявил Беверли .