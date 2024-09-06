Патрик Беверли о Викторе Вембаньяме: «Он будет лучшим игроком НБА в следующем сезоне»
Патрик Беверли выделил Виктора Вембаньяму в отдельную категорию
«Вембаньяма не центровой. У него есть все. Его нельзя даже сравнивать с другими игроками. Он будет лучшим игроком НБА в следующем году.
224 сантиметра роста не делают тебя автоматически центровым. Это парни, которые ставят заслоны и идут к кольцу. Они не бросают трехочковые после обманных движений. Кроме Эмбиида. Это не его позиция. У него нет позиции», – заявил Беверли.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pat Bev Pod в сети X
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