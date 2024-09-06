Патрик Беверли потерпел первое поражение с «Хапоэлем». У экс-игрока НБА 7 очков и перебор фолов
Патрик Беверли потерпел первое поражение с тель-авивским «Хапоэлем»
Команда экс-игрока НБА уступила «Црвене Звезде» со счетом 74:82 в рамках предсезонной подготовки.
Беверли набрал 7 очков за 17 минут, реализовав 3 из 7 с игры. Он также имеет в своем активе 2 подбора и 2 передачи. Патрик досрочно покинул площадку с пятью персональными замечаниями.
Показатель плюс/минус Беверли составил «-1».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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