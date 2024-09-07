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Патрик Беверли: «Я не говорил Стефу Карри, что следующие пять лет будут моими»

Патрик Беверли рассказал о том, что не произносил приписываемую ему фразу

В 2019 году экс-игрок «Клипперс» якобы сказал суперзвезде «Уорриорз»: «Следующие пять лет – мои».

«Не было такого. Мы в «Клипперс» думали, что у нас собралась убийственная команда. Ну, это мы тогда так думали (улыбается). Я сказал что-то вроде: «Вы были неплохи в последнее время, но пришло время подвинуться». Ничего такого про 5 лет я не говорил.

Но меня это позабавило, вы же меня знаете. Подумал тогда: «Окей, прикольно, пусть будет так». Интернет такой Интернет. Случилось то, что должно было случиться», – рассказал защитник тель-авивского «Хапоэля».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoНБА
logoСтефен Карри
logoПатрик Беверли
logoХапоэль Тель-Авив
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