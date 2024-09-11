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Лига ВТБ представила книгу, посвященную истории российского баскетбола

Лига ВТБ представила книгу «История чемпионатов СССР по баскетболу».

Во время Суперкубка состоялась презентация книги на основе материалов проекта «К 100-летию чемпионатов страны по баскетболу». Издание выходит в двух томах: 1-й – мужские чемпионаты, 2-й – женские. Работа над вторым томом еще продолжается.

«Представляем масштабный проект Лиги – первый том книги «История чемпионатов СССР по баскетболу», мужские команды. Уникальность этой книги в том, что общедоступных сведений по этому периоду было крайне мало и Лига совместно с историками, архивистами и журналистами восстанавливала и систематизировала большой объем данных за 100 лет советского баскетбола.

В книге они представлены в таблицах в упорядоченном виде, где есть результаты абсолютно всех матчей, все чемпионы и рекорды тех лет. Но это не просто справочник – книга написана в публицистическом стиле простым и доступным языком. Историями делились прославленные ветераны, легенды нашего баскетбола.

Задача проекта – популяризация истории советского клубного мужского баскетбола. Как от меня сказано в предисловии – «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Эта известная фраза отлично подходит и к нашей любимой игре – баскетболу, который развивается циклично.

Воссоздать всю историю советского баскетбола нам удалось благодаря талантливой команде историков, архивистов и журналистов, которые любят и знают свое дело. Отдельная благодарность Роману Фридману – историку и архивисту, который отвечал за подготовку таблиц. И конечно главному вдохновителю проекта Сергею Борисовичу Иванову», – сказала генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoИлона Корстин
logoЕдиная лига ВТБ
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