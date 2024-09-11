Илона Корстин: «Доходы от продажи билетов увеличились по сравнению с предыдущими сезонами»

Илона Корстин отметила увеличение доходов Лиги ВТБ от продажи билетов.

«В нашем бюджете видно, что доходы от продажи билетов увеличились в прошлом году по сравнению с предыдущими сезонами. В первую очередь это связано с тем, что стало больше матчей – мы сыграли рекордное количество игр.

Также мы каждый раз проводим маркетинговые семинары, где участвуют маркетологи всех клубов, мы обсуждаем проблемы и насущные вопросы. Клубы говорили, что не растут продажи билетов, потому что ставим матчи в неудобные дни. Мы стали ставить матчи в удобные дни для болельщиков клубов», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ во время пресс-конференции, посвященной открытию бюджетов клубов.