Милош Теодосич не сыграет в Суперкубке из-за ротавируса

Милош Теодосич не сыграет в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Разыгрывающий «Црвены Звезды » Милош Теодосич не сможет принять участие в Суперкубке из-за ротавирусной инфекции, сообщает «Свободный агент».

Сербская команда сыграет в четверг против московского ЦСКА, в пятницу – против краснодарского «Локомотива-Кубань».