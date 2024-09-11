Милош Теодосич не сыграет в Суперкубке из-за ротавируса
Милош Теодосич не сыграет в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
Разыгрывающий «Црвены Звезды» Милош Теодосич не сможет принять участие в Суперкубке из-за ротавирусной инфекции, сообщает «Свободный агент».
Сербская команда сыграет в четверг против московского ЦСКА, в пятницу – против краснодарского «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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