Теодосич – в Москве, тренерский дебют Ведищева, «Зенит» заходит на трипит. Главное о Суперкубке-2024

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Предыстория

Суперкубок Единой Лиги ВТБ стартовал в 2021 году, но его история началась намного раньше: турнир стал правопреемником Кубка им. Александра Яковлевича Гомельского. Три года назад Московский спорт и Лига начали организовывать классическое предсезонное соревнование в партнерстве. Трофею оставили название в честь легендарного тренера.

Первым победителем Суперкубка стал ЦСКА, а затем дважды подряд первенствовал «Зенит».

Уже на второй год существования Суперкубок стал международным турниром – к четырем российским клубам добавились сербские «Мега» и «Партизан». В 2023-м приезжали турецкий гранд «Фенербахче» и «Бешикташ». В этом году иностранные команды также в деле, причем традиционно гибкий формат Суперкубка снова станет таким же, как в 2022-м.

Формат

В Суперкубке-2024 примут участие четыре сильнейших клуба Единой Лиги по итогам сезона-2023/24 и две зарубежные команды: российские ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а также действующий чемпион Адриатической лиги, представитель Евролиги сербская «Црвена Звезда» и клуб-участник Еврокубка турецкий «Бешикташ».

Участники делятся на две группы:

Группа А: ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Црвена Звезда» Группа Б: УНИКС, «Зенит», «Бешикташ»

На групповом этапе команды играют по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одному матчу. По итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.

Решающая стадия состоит из трех матчей: за 5-е и 3-е места, а также финал.

Участники

«Бешикташ»

Турецкий клуб приезжает на Суперкубок второй год подряд. Командой продолжает руководить перспективный Душан Алимпиевич, который успел поработать в «Автодоре». Костяк прошлогоднего состава, добравшийся до полуфинала чемпионата Турции, тоже на месте. В ростере черно-белых стоит присмотреться к Джоне Мэтьюзу и Дереку Нидэму.

В 2023-м клуб из Стамбула был настроен серьезно. В 1/8 финала «Бешикташ» уступил «Зениту», но в двух оставшихся встречах справился с УНИКСом и ЦСКА, став 5-м. При нынешнем формате с таким подходом турки могут рассчитывать на более высокие места.

«Зенит»

Дуэйн Бэйкон, Омари Спеллмен, Алекс Пойтресс. «Зенит» мощнее всех укрепился в летнее трансферное окно, не просто подписав рандомных звезд, но работая с акцентом на омоложение и глубину состава, а также повышение общего уровня атлетизма. И, что не менее важно, сохранил на мостике Хавьера Паскуаля.

На бумаге это главный фаворит нового сезона, который довольно уверенно занял 1-е место на домашнем Кубке Кондрашина и Белова (в финале повержен УНИКС). Первая серьезная проверка топ-команды состоится на Суперкубке.

«Локомотив-Кубань»

К «Локо» на Суперкубке будет особое внимание, но об этом мы еще поговорим отдельно. Кубанская команда перед стартом нового сезона представляется самой загадочной из «Большой четверки». Расставшись с лидерами атаки последних лет ДеВоном Акун-Перселлом и Джейленом Барфордом, «железнодорожники» обошлись без громких приобретений, точечно усилившись героем прошлогодней «ПАРМЫ» Би Джей Джонсоном, экс-игроком НБА и Евролиги Антониусом Кливлендом, а также заточенным под оборону «большим» Айзейей Уэйли. В Краснодаре полагаются на резервы из молодежной академии и прогресс российского костяка.

УНИКС

Межсезонье казанцев в целом прошло успешно. УНИКС сохранил ведущих игроков и главного тренера – преемственность на самое частое явление в европейском баскетболе. На помощь старой гвардии выписаны яркий Акун-Перселл и выходящие на пик сильные россияне Александр Платунов и Андрей Лопатин. При этом клуб из Татарстана расстался с ведущим игроком двух последних сезонов, одной из главных звезд Лиги Ненадом Дмитриевичем.

Финалист минувшего сезона полностью сохранил конкурентоспособность, ну а то, как Велимир Перасович меняет акценты в атаке после потери северомакедонского наконечника копья мы узнаем уже во время Суперкубка. К предсезонному турниру УНИКС подходит, имея проблемы с составом – отсутствие нескольких травмированных может сказаться на результате.

«Црвена Звезда»

Действующий победитель Адриатической лиги и участник Евролиги – украшение Суперкубка. Явных суперзвезд в ростере Янниса Сферопулоса нет, но в целом подбор игроков очень добротный. Яго дос Сантос, Коди Миллер-Макинтайр, Никола Калинич – в последнее время собственными глазами таких исполнителей российские болельщики наблюдают нечасто.

В составе белградской команды присутствуют экс-армейцы Милош Теодосич и Деян Давидовац. Самый ожидаемый из них – 37-летний Теодосич – в последний момент подхватил вирус и выбыл из строя. Легендарный серб пропустил недавние контрольные встречи своего клуба. Милош в Москву не приедет, как и Неманя Недович, который получил повреждение накануне Суперкубка.

Несмотря на потери, при должном настрое «Црвена Звезда» будет претендовать на то, чтобы стать первым иностранным победителем Суперкубка.

ЦСКА

Преобразившись в плей-офф-2024 после назначения Андреаса Пистиолиса и вернув себе трофей, ЦСКА справедливо решил сделать ставку на стабильность, ограничившись точечными подписаниями (переход Алексы Аврамовича – возможно, главный трансфер лета в России), но не потеряв при этом никого из важных представителей чемпионского созыва.

Предсезонная подготовка армейцев проходит по плану (на сборе в Турции уверенно обыгран тот же «Бешиткташ», 107:82). К домашнему Суперкубку москвичи подходят в привычном статусе одного из главных фаворитов.

Зарубежные гости

Зарубежными гостями Суперкубка станут не только клубы, но и известные личности.

Турнир в Москве посетят экс-тренер ЦСКА и «Фенербахче» Димитрис Итудис, сын легендарного сербского тренера Душана Ивковича Павле, известный турецкий журналист Исмаил Сенол, глава самых громких болельщиков Европы из «Црвены Звезды» Иван Маркович, а также исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Шашич.

Интриги

Дебют Ведищева на посту главного тренера «Локо»

Андрей Ведищев в начале лета обмолвился, что работа Александера Секулича в «Локомотиве» будет подвергнута ревизии, а по итогам может быть принято любое решение. С тех пор ничего нового по теме не появлялось, так что в августе уже никто не думал, что краснодарцы решатся на серьезные шаги перед самым началом подготовки к сезону. Но именно этот сюжет подарил самое неожиданное и интригующее событие российского межсезонья.

Многолетний президент «Локо» решил, что с непростой задачей совмещения борьбы за титул и активного использования российской молодежи в мире лучше всех может справиться никто иной, как он сам. Кубанцы удивили еще больше, чем ЦСКА в апреле – та рискованная перестановка, кстати, сработала максимально – и теперь команда тренера-дебютанта находится под микроскопом, а неудачные результаты даже в предсезонном турнире будут создавать давление на коллектив. Первые выводы можно будет сделать уже по итогам Суперкубка.

Алекса Аврамович в ЦСКА

Уже в июле было понятно, что с Аврамовичем ЦСКА провернул крайне удачную сделку, найдя на проблемную позицию идеального исполнителя. После шикарного выступления на Олимпиаде в Париже, где Алекса вместе с Николой Йокичем чуть не остановил Дрим-тим и был признан лучшим по игре в защите, сомнения на этот счет отпали даже у самых скептично настроенных фанатов красно-синих.

Перфоманс Алексы чуть даже не сыграл злую шутку – пошли слухи, что с такой игрой могут забрать в НБА. Но Аврамович решил, что коней на переправе не меняют. Сам по себе интересный дебют игрока такого уровня перед домашней публикой будет приукрашен тем, что на групповом этапе экс-защитник «Партизана» выйдет против принципиальнейшего соперника своего предыдущего клуба. По первым предсезонным встречам серб смотрится новым лидером ЦСКА.

«Зенит» попробует победить в третий раз подряд

Если в самой Единой Лиге времена доминирования одной команды вроде как подошли к концу, то в Суперкубке намечается обратная тенденция.

После победы ЦСКА в первом розыгрыше турнира «Зенит» первенствовал дважды подряд. В столицу питерцы едут в хорошей форме после победы на Кубке Кондрашина и Белова – с целью удержать трофей, который стал бы первым серьезным достижением в юбилейный десятый сезон для клуба.

За кем следить

Мело Тримбл, ЦСКА

Выходящий со скамейки американский разыгрывающий ЦСКА заметно повысил статус по итогам плей-офф-2024 – стал звездой и лидером команды-чемпиона. Мело – лучший у москвичей по результативности, при этом защитник включается в нужный момент и часто становится автором решающих попаданий.

Если Каспер Уэйр – душа ЦСКА, а Алекса Аврамович – главный новичок этого лета, то Мело Тримбл – MVP, на сильных качествах которого во многом строится игра армейского клуба.

Джален Рэйнольдс, УНИКС

Центровой УНИКСа – человек-стихия. Неуправляемая, непрогнозируемая, сносящая все на своем пути. Еще несколько лет назад Джалена и его звериный атлетизм пытались сдерживать исключительно под кольцом, но теперь он может атаковать и с дистанции – что делает уроженца Детройта еще более опасным оппонентом.

При этом Рэйнольдс настоящий шоумен и почти каждый матч с его участием – небольшое представление на баскетбольную тематику. Атмосфера предсезонного турнира должна поспособствовать проявлению ярких качеств легионера.

Трент Фрэйзер, «Зенит»

Самый быстрый игрок в Европе, американец Фрэйзер – краеугольный камень во всех атакующих комбинациях «Зенита». Паскуаль делает ставку не только на скорость защитника – каждый год Трент прогрессирует в качестве организатора атак. А если у американца пойдет бросок в отдельно взятом матче, то его нейтрализация становится невыполнимой задачей.

Андрей Мартюк, «Локомотив-Кубань»

Российский центровой с неограниченным потенциалом в развитии. У Андрея при серьезных габаритах – мягкая кисть, а также желание и возможность играть в быстрый и атлетичный баскетбол, который так любит «Локо». Мартюк уже становился MVP декабря в прошлом сезоне Лиги ВТБ, неоднократно признавался лучшим молодым баскетболистом Лиги. Теперь 24-летнему «большому» самое время показать себя лидером обновленной команды.

Джона Мэтьюз, «Бешикташ»

26-летний атакующий защитник – восходящая звезда европейская баскетбола – на прошлом Суперкубке Лиги ВТБ уже опробовал на прочность кольца «ВТБ Арены». К Мэтьюзу присматривались клубы Евролиги, но «Бешикташ» сумел сохранить своего лидера, через которого строится вся игра. Универсальный атлетичный свингмен хорош в силовых проходах, а если ему вручить мяч в решающий момент, то он вполне может выиграть матч в одиночку.

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Расписание Суперкубка

11 сентября (среда) 17:00 УНИКС – «Бешикташ» 20:00 ЦСКА – «Локомотив-Кубань»

12 сентября (четверг) 17:00 «Зенит» – «Бешикташ» 20:00 ЦСКА – «Црвена Звезда»

13 сентября (пятница) 17:00 «Локомотив-Кубань» – «Црвена Звезда» 20:00 УНИКС – «Зенит»

14 сентября (суббота) 13:00 матч за 5-е место 16:00 матч за 3-е место 19:00 финал.