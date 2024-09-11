Сергей Козин о фаворитах Суперкубка Лиги ВТБ: «ЦСКА и «Зенит»

Сергей Козин назвал фаворитов Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «Пари НН» также поделился мнением об измененном формате чемпионата Единой лиги.

– Как оцените изменения в формате чемпионата? Позволит ли он больше использовать молодых игроков?

– Что касается изменения формата чемпионата, сейчас сложно что-либо предсказать. В этом году будет много игр, а для команды всегда предпочтительнее играть, чем тренироваться. Хотя именно тренировки важны для развития молодых игроков, которые должны повышать свой уровень. Мы постараемся найти баланс между этим, чтобы молодежь смогла прогрессировать.

– Кого считаете фаворитом Суперкубка Единой лиги?

– Фавориты Суперкубка, как всегда, это ЦСКА и «Зенит ». На данный момент они показывают очень уверенный баскетбол. Но и иностранные команды, такие как «Црвена Звезда», будут серьезными конкурентами, поскольку являются участниками Евролиги.