Сергей Козин о фаворитах Суперкубка Лиги ВТБ: «ЦСКА и «Зенит»
Главный тренер «Пари НН» также поделился мнением об измененном формате чемпионата Единой лиги.
– Как оцените изменения в формате чемпионата? Позволит ли он больше использовать молодых игроков?
– Что касается изменения формата чемпионата, сейчас сложно что-либо предсказать. В этом году будет много игр, а для команды всегда предпочтительнее играть, чем тренироваться. Хотя именно тренировки важны для развития молодых игроков, которые должны повышать свой уровень. Мы постараемся найти баланс между этим, чтобы молодежь смогла прогрессировать.
– Кого считаете фаворитом Суперкубка Единой лиги?
– Фавориты Суперкубка, как всегда, это ЦСКА и «Зенит». На данный момент они показывают очень уверенный баскетбол. Но и иностранные команды, такие как «Црвена Звезда», будут серьезными конкурентами, поскольку являются участниками Евролиги.
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