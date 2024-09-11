Джанан Муса: «Реал» лучше, чем «Панатинаикос», и мы это докажем»
Джанан Муса заявил, что «Реал» лучше, чем «Панатинаикос».
«Я считаю, что даже сейчас мы лучше, чем «Панатинаикос», и мы это докажем. Они победили нас в финале, и мы поздравили их. В этом сезоне мы жаждем титулов еще больше, и наша цель — выиграть все четыре кубка.
Я очень счастлив в Мадриде, и я отклонил несколько предложений из НБА, чтобы остаться здесь, хотя я никогда полностью не закрывал эту дверь. Однако я бы не ушел просто так. Я победитель, и я играю ради победы», – сказал форвард «Реала».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: AS
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