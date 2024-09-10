«Реал» может подписать Джордана Мики
«Реал» ищет замену травмированному Усману Гарубе
Мадридский клуб проявляет интерес к тяжелому форварду Джордану Мики (30 лет, 203 см), который стал свободным агентом после двух сезонов за «Виртус».
В минувшем сезоне Мики набирал 8,1 очка и 3,9 подбора в среднем за игру в Евролиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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