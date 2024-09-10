«Реал» может подписать Джордана Мики

«Реал» ищет замену травмированному Усману Гарубе

Мадридский клуб проявляет интерес к тяжелому форварду Джордану Мики (30 лет, 203 см), который стал свободным агентом после двух сезонов за «Виртус».

В минувшем сезоне Мики набирал 8,1 очка и 3,9 подбора в среднем за игру в Евролиге .