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«Реал» может подписать Джордана Мики

«Реал» ищет замену травмированному Усману Гарубе

Мадридский клуб проявляет интерес к тяжелому форварду Джордану Мики (30 лет, 203 см), который стал свободным агентом после двух сезонов за «Виртус».

В минувшем сезоне Мики набирал 8,1 очка и 3,9 подбора в среднем за игру в Евролиге.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
возможные переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoчемпионат Испании
logoДжордан Мики
logoУсман Гаруба
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