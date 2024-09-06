«Получил удовольствие от разговоров с Желько Обрадовичем». Марио Хезоня подтвердил интерес «Партизана» к игроку «Реала»

Марио Хезоня оценил возможность присоединения к «Партизану» в будущем

29-летний хорватский форвард продлил соглашение с «Реалом » до 2029 года. Хезоня прокомментировал возможность перехода в сербский клуб, который пытался заполучить его этим летом.

«Не могу сейчас дать какого-то определенного ответа на этот вопрос. Одновременно вижу и не вижу себя там. Благодарен им за интерес. Я немного нелюдим, но никогда не получал такое удовольствие от телефонных разговоров, как в общении с Желько Обрадовичем.

Это было невероятно. Он спокойный человек с золотым сердцем. Его достижения и вклад в европейский баскетбол достойны уважения. Он очень доступен для общения, всегда готов выразить поддержку и сказать то, что игроку важно услышать от тренера его уровня», – заявил форвард в интервью после матча памяти Дражена Петровича.