«Получил удовольствие от разговоров с Желько Обрадовичем». Марио Хезоня подтвердил интерес «Партизана» к игроку «Реала»
Марио Хезоня оценил возможность присоединения к «Партизану» в будущем
29-летний хорватский форвард продлил соглашение с «Реалом» до 2029 года. Хезоня прокомментировал возможность перехода в сербский клуб, который пытался заполучить его этим летом.
«Не могу сейчас дать какого-то определенного ответа на этот вопрос. Одновременно вижу и не вижу себя там. Благодарен им за интерес. Я немного нелюдим, но никогда не получал такое удовольствие от телефонных разговоров, как в общении с Желько Обрадовичем.
Это было невероятно. Он спокойный человек с золотым сердцем. Его достижения и вклад в европейский баскетбол достойны уважения. Он очень доступен для общения, всегда готов выразить поддержку и сказать то, что игроку важно услышать от тренера его уровня», – заявил форвард в интервью после матча памяти Дражена Петровича.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Telegraf
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости