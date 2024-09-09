Усман Гаруба пропустит 6-8 недель из-за стрессового перелома

Усман Гаруба выбыл на длительный срок

Центровой «Реала » пропустит от 6 до 8 недель из-за стрессового перелома левой стопы.

Гаруба с 2021 года выступал в НБА, где представлял «Хьюстон» и «Голден Стэйт». Сезон-23/24 испанец завершал в Лиге развития.

В августе 22-летний баскетболист подписал с мадридцами контракт на 3 сезона.