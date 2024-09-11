  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Стефан Лазаревич вернулся в ФМП

Стефан Лазаревич воссоединился с ФМП после расставания с «Црвеной Звездой».

Белградский клуб объявил о подписании контракта с форвардом (28 лет, 200 см).

Ранее Лазаревич был отчислен из «Црвены Звезды», с которой подписал трехлетнее соглашение прошлым летом.

Лазаревич набирал 3,3 очка и 1,6 подбора в среднем в матчах Адриатической лиги в прошлом сезоне. Форвард был дисквалифицирован за драку с Джеймсом Наннэлли перед 3-м матчем финала чемпионата против «Партизана».

Лазаревич выступал за ФМП с 2014-го по 2017-й и с 2018-го по 2021-й на правах аренды.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
переходы
logoЦрвена Звезда
logoАдриатическая лига
logoФМП
Стефан Лазаревич
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Црвена Звезда» отчислила Стефана Лазаревича
8 сентября, 18:27
Джеймс Наннэлли подал в суд на «Партизан» за клевету и неисполнение финансовых обязательств
127 августа, 08:16
Джеймс Наннэлли и Стефан Лазаревич пропустят по 3 три матча Адриатической лиги. Игроки дисквалифицированы за драку
3 июня, 12:00
Джеймс Наннэлли ведет переговоры о продлении с «Партизаном»
23 мая, 10:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Суперкубок Единой лиги ВТБ. УНИКС – «Бешикташ», ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубань»
437 минут назадLive
Энджел Риз перенесла операцию на сломанном запястье и в ближайшие недели начнет реабилитацию
56 минут назад
Кэрон Батлер: «Это преступление, что Бэм Адебайо не получил награду «Лучший оборонительный игрок года»
2сегодня, 13:23
Демар Дерозан о словах Энтони Эдвардса: «Я бы никогда не сделал такого заявления. Уважаю всех, кто играл до меня»
2сегодня, 12:00
Гилберт Аренас о продлении Джамала Мюррэя за 208 миллионов: «Дешево на фоне того, что он им дает»
6сегодня, 11:41
«Сакраменто» просматривает Джея Краудера
2сегодня, 11:15
Никола Миротич: «Милан» – команда плей-офф Евролиги, мы должны быть в первой шестерке»
2сегодня, 09:45
На пост президента РФБ претендует только один человек – Андрей Кириленко. Последний срок заявок был 10 сентября
4сегодня, 09:28
Ричард Джефферсон: «Джа Морэнту более чем кому-либо другому в НБА предстоит доказывать в новом сезоне»
6сегодня, 08:59
«Фенербахче» объявил о подписании Кема Берча
1сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Козин о товарищеском матче «Пари НН» с «Дубаем»: «Хороший опыт для нашей команды»
140 минут назад
Кайл Кузма: «Всегда восхищался Пэтом Райли, хотя мне не удалось поиграть за него»
2сегодня, 13:31
Тайсон Этьенн примет участие в тренировочном лагере «Бруклина»
сегодня, 12:26
Сергей Козин о фаворитах Суперкубка Лиги ВТБ: «ЦСКА и «Зенит»
1сегодня, 11:05
Состоялся медиа-день «Уралмаша»
1сегодня, 10:58Фото
Илона Корстин о Суперкубке: «Уникальный шанс увидеть лучшие российские команды в противостоянии с классными иностранными клубами»
сегодня, 10:45
Владислав Емченко о старте Суперкубка: «Мы все соскучились по баскетболу. Будет жарко»
сегодня, 10:26
Кайл Кузма: «Если не позовут в сборную США, рассмотрю вариант с Филиппинами»
2сегодня, 10:11
Илона Корстин: «Алекса Аврамович украсит наш чемпионат»
4сегодня, 09:34
Калеб Агада стал игроком «Автодора»
сегодня, 08:13