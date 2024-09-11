Стефан Лазаревич вернулся в ФМП

Стефан Лазаревич воссоединился с ФМП после расставания с «Црвеной Звездой».

Белградский клуб объявил о подписании контракта с форвардом (28 лет, 200 см).

Ранее Лазаревич был отчислен из «Црвены Звезды », с которой подписал трехлетнее соглашение прошлым летом.

Лазаревич набирал 3,3 очка и 1,6 подбора в среднем в матчах Адриатической лиги в прошлом сезоне. Форвард был дисквалифицирован за драку с Джеймсом Наннэлли перед 3-м матчем финала чемпионата против «Партизана».

Лазаревич выступал за ФМП с 2014-го по 2017-й и с 2018-го по 2021-й на правах аренды.