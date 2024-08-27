Джеймс Наннэлли подал в суд на «Партизан» за клевету и неисполнение финансовых обязательств

Джеймс Наннэлли решил обратиться в суд после ухода из «Партизана»

После расставания стороны обменялись заявлениями обвинительного характера в соцсетях. По информации SportKlub, итогом переписки стало обращение 34-летнего американского форварда в суд.

Наннэлли обвиняет «Партизан » в клевете и в неисполнении финансовых обязательств, что противоречит заявлениям клуба. По первому обвинению игрок требует 600 тысяч долларов. По второму – 110 тысяч долларов, недоплаченных, по его мнению, в рамках договора.

Ключевым эпизодом в осложнении взаимоотношений сторон стала драка с баскетболистом «Црвены Звезды » Стефаном Лазаревичем перед третьим матчем финальной серии Адриатической лиги.