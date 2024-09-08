«Црвена Звезда» отчислила Стефана Лазаревича
Стефан Лазаревич расстался с «Црвеной Звездой»
28-летний сербский форвард подписал трехлетнее соглашение с клубом прошлым летом, но на данный момент стал свободным агентом.
Лазаревич набирал 3,3 очка и 1,6 подбора в среднем в матчах Адриатической лиги в прошлом сезоне. Форвард был дисквалифицирован за драку с Джеймсом Наннэлли перед 3-м матчем финала чемпионата против «Партизана».
В данный момент баскетболист тренируется с «Железником» и обдумывает место продолжения карьеры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MozzartSport
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