«Црвена Звезда» отчислила Стефана Лазаревича

Стефан Лазаревич расстался с «Црвеной Звездой»

28-летний сербский форвард подписал трехлетнее соглашение с клубом прошлым летом, но на данный момент стал свободным агентом.

Лазаревич набирал 3,3 очка и 1,6 подбора в среднем в матчах Адриатической лиги в прошлом сезоне. Форвард был дисквалифицирован за драку с Джеймсом Наннэлли перед 3-м матчем финала чемпионата против «Партизана ».

В данный момент баскетболист тренируется с «Железником » и обдумывает место продолжения карьеры.