Илона Корстин о Суперкубке: «Уникальный шанс увидеть лучшие российские команды в противостоянии с классными иностранными клубами»

Илона Корстин рассказала о стартующем сегодня Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Суперкубок уже не первый год является международным турниром. На этот раз, подтверждая его международный статус, мы пригласили участвовать в нем «Црвену Звезду », выступающую в Евролиге, и «Бешикташ », который играет в Еврокубке. Также в турнире участвуют четыре лучшие российские команды по итогам прошедшего сезона.

Представим болельщикам самое лучшее, что у нас есть: это лучшие команды России и уникальный шанс увидеть их противостояния с классными иностранными клубами. Потому что, по всей видимости, в новом сезоне у наших болельщиков такой возможности больше не будет.

Важно, что Суперкубок пройдет на «ВТБ Арене»: по моему мнению, это одна из лучших арен в России для баскетбола. Для зрителей во время турнира будут организованы различные активности, конкурсы, розыгрыши. У них будет возможность выиграть ценные призы. Но в первую очередь Суперкубок – спортивный турнир.

С одной стороны, пригласить иностранные клубы было сложно, с другой – у Суперкубка в Европе репутация сильного предсезонного турнира. Могу сказать, что в этом году несколько европейских клубов контактировали с нами по поводу участия в Суперкубке. Но мы приняли решение, что хотим сделать формат из шести, а не восьми команд, как в прошлом сезоне. Потому что этот формат плотнее, интереснее и удобнее в плане организации. К тому же, когда был формат с восемью участниками, в случае поражения в первом матче команда лишалась возможности бороться за призовые места. Поэтому отдали предпочтение формату с шестью участниками», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.