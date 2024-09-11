Душан Алимпиевич о Суперкубке Лиги ВТБ: «Высокое качество организации и баскетбола»
Душан Алимпиевич заявил, что в «Бешикташе» рады принять участие в Суперкубке.
В первом матче предсезонного турнира Лиги ВТБ турецкий клуб сыграет с УНИКСом.
«В прошлом году все было замечательно. Высокое качество организации и баскетбола.
Мы счастливы быть здесь. Москва - очень красивый город», – заявил главный тренер «Бешикташа».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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