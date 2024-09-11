Андрей Лопатин: «УНИКС готов к Суперкубку»

Андрей Лопатин оценил состояние УНИКСа перед Суперкубком Лиги ВТБ.

В первом матче на турнире казанцы встретятся с «Бешикташем ».

«В УНИКСе все для меня в новинку: каждая тренировка и каждая игра невероятно интересны. Что касается хода предсезонной подготовки команды, то я хотел бы особенно отметить огромное желание работать, которое есть у всех игроков и тренера. Мы выкладываемся по полной и стараемся показать все, на что способны на каждом участке площадки.

Уверен, что УНИКС готов к предстоящему розыгрышу Суперкубка Единой лиги ВТБ. Конечно, не все игроки смогут принять участие в турнире из-за травм, поэтому всегда есть возможности для роста и улучшения. Наш первый соперник в матче открытия – «Бешикташ». Эта турецкая команда демонстрирует боевой настрой и высокую скорость игры. Считаю, что встреча с ними станет отличной возможностью оценить наш текущий уровень и определить, над чем нужно поработать.

Еще одним оппонентом в группе Б выступит «Зенит» из Санкт-Петербурга. Мы очень хотим взять реванш в матче с этой командой. Верю, что сможем это сделать. Когда я присоединился к УНИКСу, то понимал, что наша цель всегда одна – только победа!» – рассказал форвард казанцев.