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Велимир Перасович: «УНИКС неизменно отправляется на Суперкубок, чтобы победить в турнире»

Велимир Перасович рассказал о настрое УНИКСа на Суперкубок Лиги ВТБ.

В первом матче на турнире казанцы сойдутся с «Бешикташем».

«Каждый раз УНИКС отправляется в Москву на Суперкубок, чтобы победить в турнире. К сожалению, последние три года наша команда терпела поражение в стартовом противостоянии. Мы хотим изменить ситуацию и приехали сюда с большими амбициями.

Наш первый матч пройдет против «Бешикташа» – одного из лучших турецких клубов. Они всегда демонстрируют качественный баскетбол, и мы понимаем, что игра будет непростой. УНИКС должен показать свою силу и сыграть лучше, чем на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге.

Сможем ли мы взять реванш у «Зенита» за недавний проигрыш? Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре с «Бешикташем», а затем уже думать о других соперниках», – заявил главный тренер казанцев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт УНИКСа
logoУНИКС
logoБешикташ
Велимир Перасович
logoЕдиная лига ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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