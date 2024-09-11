Велимир Перасович: «УНИКС неизменно отправляется на Суперкубок, чтобы победить в турнире»

Велимир Перасович рассказал о настрое УНИКСа на Суперкубок Лиги ВТБ.

В первом матче на турнире казанцы сойдутся с «Бешикташем».

«Каждый раз УНИКС отправляется в Москву на Суперкубок , чтобы победить в турнире. К сожалению, последние три года наша команда терпела поражение в стартовом противостоянии. Мы хотим изменить ситуацию и приехали сюда с большими амбициями.

Наш первый матч пройдет против «Бешикташа » – одного из лучших турецких клубов. Они всегда демонстрируют качественный баскетбол, и мы понимаем, что игра будет непростой. УНИКС должен показать свою силу и сыграть лучше, чем на Кубке Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге.

Сможем ли мы взять реванш у «Зенита» за недавний проигрыш? Сейчас нам нужно сосредоточиться на игре с «Бешикташем», а затем уже думать о других соперниках», – заявил главный тренер казанцев.