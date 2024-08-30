Андрей Кириленко: «Я хотел бы продолжить свою работу в РФБ»

Андрей Кириленко заявил о желании сохранить пост главы РФБ.

Кандидатуру Кириленко на пост главы организации выдвинули Федерация баскетбола Москвы и Федерация баскетбола «Удмуртия».

«Огромное спасибо Федерации баскетбола Москвы и Федерации баскетбола «Удмуртия» за то, что продолжают в меня верить. За прошедшие 4 года было сделано очень многое. В частности, мы заложили фундамент баскетбольной инфраструктуры по всей России. Считали буквально на днях – построено около 60 объектов от мала до велика. Я хотел бы продолжить свою работу в Российской Федерации Баскетбола и увидеть, как минимум, открытие нашего флагманского центра сборных России.

Я говорю огромное спасибо не только тем федерациям, которые выдвинули мою кандидатуру, но и всем тем, кто меня поддерживал и поддерживает. Мы продолжаем плотно общаться и вместе реализовывать проекты, направленные на развитие нашего баскетбола», – сказал Кириленко.