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  • Егор Вяльцев: «По поводу фаворитов Суперкубка тяжело говорить. Состав участников очень хороший»
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Егор Вяльцев: «По поводу фаворитов Суперкубка тяжело говорить. Состав участников очень хороший»

Егор Вяльцев поделился ожиданиями от Суперкубка и нового сезона Лиги ВТБ

«По поводу фаворитов Суперкубка пока тяжело говорить: состав участников турнира очень хороший – посмотрим. Как выглядели команды в предсезонных матчах? Опять же, тоже сложно оценку давать. Все‑таки у кого‑то и неполные составы были. Но думаю, что в матчах Суперкубка будет хороший баскетбол, и ЦСКА все же будет фаворитом. «Зенит» тоже можно назвать фаворитом. У петербуржцев с УНИКСом тоже сильные составы. И «Црвена Звезда» – хорошая команда, и «Локомотив».

Каждая команда здесь может выиграть. Для участников турнира эти матчи станут прекрасной проверкой перед началом сезона. Хорошо, что удалось пригласить именитые иностранные клубы. Ожидаются хорошие спарринги, так что будет интересно посмотреть, на каком уровне мы находимся.

Чемпионат Единой лиги будет сыгран в четыре круга. Да, это будет интереснее. Всегда, когда больше матчей, это интереснее и для болельщиков, и для игроков. В последнее время по сравнению с прошлыми годами конкуренция усилилась: любая команда может обыграть любую. Это очень важно. По составам понятно, по именам – четыре команды особняком стоят. Остальные будут биться, кусаться», – считает бывший игрок «Химок» и «Зенита».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoЗенит
logoЕгор Вяльцев
logoЕдиная лига ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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