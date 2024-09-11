Андреас Пистиолис о матче с «Локо»: «Увидим, в каком состоянии находимся на данный момент»

Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань».

ЦСКА Пистиолиса сыграет с краснодарской командой в рамках Суперкубка Лиги ВТБ.

«Мы начинаем Суперкубок с матча против одной из сильнейших команд Лиги ВТБ. Нас ожидает тяжелая игра против очень агрессивной и талантливой команды.

Это будет интересный и хороший тест, который позволит увидеть, в каком состоянии мы находимся на данный момент», – заявил главный тренер армейцев.