Иван Ухов: «Эмил Райкович видит баскетбол по-другому, чем Димитрис Итудис»

Защитник ЦСКА Иван Ухов отметил изменения, которые произошли в команде с приходом нового главного тренера Эмила Райковича в минувшее межсезонье.

«Мы существенно изменились. У Эмила Райковича абсолютно другая тренерская философия. Он видит баскетбол по-другому, чем . Постепенно мы перестраиваемся.

От игры к игре вырабатываются новые взаимодействия, чувствуем новые коммуникации, что позволяет создавать открытые броски в нападении. И в защите с каждой игрой добавляем, чего не хватало на старте, в том же Суперкубке», – признался Ухов.

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