Клэй Томпсон обратился к молодым игрокам: «Помните, ради чего вы на площадке. Вы играете, потому что любите баскетбол»
Клэй Томпсон обратился к юным баскетболистам после совместной тренировки.
«Вы играете в сумасшедшее время, когда каждому хочется что-то сказать. Родители, тренеры, тролли в Сети. Игнорируйте это. Помните, ради чего играете в баскетбол. Живите настоящим.
Работайте над собой каждый день. Фокусируйтесь на этом. Баскетбол – лучшая работа в мире. Наслаждайтесь. Не позволяйте никому отбирать у вас радость от этой игры. Помните, ради чего вы на площадке, почему вы играете. Вы играете, потому что любите баскетбол», – заявил защитник «Далласа».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
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