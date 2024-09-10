Клэй Томпсон обратился к молодым игрокам: «Помните, ради чего вы на площадке. Вы играете, потому что любите баскетбол»

Клэй Томпсон обратился к юным баскетболистам после совместной тренировки.

«Вы играете в сумасшедшее время, когда каждому хочется что-то сказать. Родители, тренеры, тролли в Сети. Игнорируйте это. Помните, ради чего играете в баскетбол. Живите настоящим.

Работайте над собой каждый день. Фокусируйтесь на этом. Баскетбол – лучшая работа в мире. Наслаждайтесь. Не позволяйте никому отбирать у вас радость от этой игры. Помните, ради чего вы на площадке, почему вы играете. Вы играете, потому что любите баскетбол», – заявил защитник «Далласа».