Рашад Маккэнтс: «Клэй отказался от варианта с «Лейкерс», потому что не хотел становиться частью цирка»

Рашад Маккэнтс объяснил, почему Клэй Томпсон отказался переходить в «Лейкерс»

Не сумев договориться о контракте с «Голден Стэйт», 4-кратный чемпион НБА перебрался в «Даллас », несмотря на интерес со стороны «озерников».

«Почему Клэй Томпсон выбрал не «Лейкерс »? Почему он даже не рассматривал их? Я спрошу его, хотя мне необязательно это делать. Я знаю ответ. Я знаю ответ: он не хотел становиться частью цирка. Он не хотел этого», – заявил бывший игрок НБА .