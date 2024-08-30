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Рашад Маккэнтс: «Клэй отказался от варианта с «Лейкерс», потому что не хотел становиться частью цирка»

Рашад Маккэнтс объяснил, почему Клэй Томпсон отказался переходить в «Лейкерс»

Не сумев договориться о контракте с «Голден Стэйт», 4-кратный чемпион НБА перебрался в «Даллас», несмотря на интерес со стороны «озерников».

«Почему Клэй Томпсон выбрал не «Лейкерс»? Почему он даже не рассматривал их? Я спрошу его, хотя мне необязательно это делать. Я знаю ответ. Я знаю ответ: он не хотел становиться частью цирка. Он не хотел этого», – заявил бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Gil’s Arena
logoДаллас
logoЛейкерс
Рашад Маккэнтс
logoНБА
logoКлэй Томпсон
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