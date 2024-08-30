Мэджик Джонсон: «Мы должны дать Джей Джей Редику некоторое время»
Мэджик Джонсон поделился ожиданиями от дебюта Джей Джей Редика
Экс-игрок НБА в этом сезоне будет главным тренером «Лейкерс».
«Все мы, кто болеет за «Лейкерс», должны дать Джей Джей Редику, нашему новому главному тренеру, некоторое время, чтобы понять, как использовать имеющийся в его распоряжении набор игроков, как тренировать этих талантливых исполнителей, а также какие схемы будут работать, а какие – нет.
Потому что ему будет нелегко. Но у него есть Леброн в качестве капитана, один из величайших, кто выходил на площадку, и Энтони Дэвис. На Олимпиаде они показали поклонникам «Лейкерс» по всему миру, на что способны», – считает легендарный игрок «Лейкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Central LA
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости