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Мэджик Джонсон: «Мы должны дать Джей Джей Редику некоторое время»

Мэджик Джонсон поделился ожиданиями от дебюта Джей Джей Редика

Экс-игрок НБА в этом сезоне будет главным тренером «Лейкерс».

«Все мы, кто болеет за «Лейкерс», должны дать Джей Джей Редику, нашему новому главному тренеру, некоторое время, чтобы понять, как использовать имеющийся в его распоряжении набор игроков, как тренировать этих талантливых исполнителей, а также какие схемы будут работать, а какие – нет.

Потому что ему будет нелегко. Но у него есть Леброн в качестве капитана, один из величайших, кто выходил на площадку, и Энтони Дэвис. На Олимпиаде они показали поклонникам «Лейкерс» по всему миру, на что способны», – считает легендарный игрок «Лейкерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Central LA
logoМэджик Джонсон
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
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