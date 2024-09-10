Бруно Кабокло о переходе в «Хапоэль»: «Я здесь для того, чтобы побеждать»
Бруно Кабокло поделился ожиданиями от игры за тель-авивский «Хапоэль»
Форвард прибыл в Израиль в воскресенье вечером. В понедельник он тренировался со своими новыми товарищами по команде после прохождения медицинских тестов.
«Я рад начать работу в «Хапоэле», хочу провести достойный, успешный сезон. В восторге от своего выбора. Время для этого решения было самым подходящим, все совпало.
Я здесь для того, чтобы побеждать. Буду работать над этим, сосредоточусь на решении этой задачи», – заявил 26-летний бразильский форвард.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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