Патрик Беверли о выступлении в Европе: «Теперь понимаю, что чувствует Леброн. Все просят меня сфотографироваться»

Патрик Беверли рассказал о своей популярности в Европе

Экс-игрок НБА этим летом перешел в тель-авивский «Хапоэль ».

«Теперь понимаю, что чувствует Леброн. Все просят меня сфотографироваться: игроки соперничающих команд, тренеры, болельщики, которые недавно меня освистывали. 30 ребятишек за пределами арены подходили. И так в каждой стране, куда мы приезжаем. Сегодня у нас был товарищеский матч в Белграде. Кажется, я сфотографировался раз 50.

Даже соперники просят о фотографии: «Пэт, бро, извини, но мне нужен этот чертов кадр». Теперь я понимаю Леброна , серьезно», – рассказал Беверли .