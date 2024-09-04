Патрик Беверли о выступлении в Европе: «Теперь понимаю, что чувствует Леброн. Все просят меня сфотографироваться»
Патрик Беверли рассказал о своей популярности в Европе
Экс-игрок НБА этим летом перешел в тель-авивский «Хапоэль».
«Теперь понимаю, что чувствует Леброн. Все просят меня сфотографироваться: игроки соперничающих команд, тренеры, болельщики, которые недавно меня освистывали. 30 ребятишек за пределами арены подходили. И так в каждой стране, куда мы приезжаем. Сегодня у нас был товарищеский матч в Белграде. Кажется, я сфотографировался раз 50.
Даже соперники просят о фотографии: «Пэт, бро, извини, но мне нужен этот чертов кадр». Теперь я понимаю Леброна, серьезно», – рассказал Беверли.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Central
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